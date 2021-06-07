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Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль
Фото: moscow-live

Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль

Иван Юминов

Экономика

Министерство финансов России поддерживает переход международных расчетов с доллара на рубль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 июня.

— Переход в международных расчетах с долларов на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем, — рассказали в министерстве.

Данные в течение последних пяти лет демонстрируют, что сложности из-за санкций ведут к постепенному переходу на другие валюты, добавили в Минфине. Кроме того, ведомство, в том числе благодаря созданию регуляторных стимулов, поддерживает данные процессы, отмечается на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует создать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро.

Читайте также: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

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