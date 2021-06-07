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Минфин планирует создать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро
Фото: moscow-live

Минфин планирует создать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро

Иван Юминов

Экономика

Министерство финансов России планирует создать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства Дмитрий Тимофеев в понедельник, 7 июня.

— Наша, может быть, первая цель — сделать Россию «евроизированной» страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее, — рассказал глава департамента.

Для этого, по словам Тимофеева, потребуется комплексная работа, чтобы двинуть экономику страны дальше от доллара, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца.

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