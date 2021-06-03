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Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца
Фото: Pixabay

Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

Полина Долганова

Экономика

Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта в течение месяца. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, также в Фонде вырастет доля евро и юаня, а доля японской иены останется неизменной.

— Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов — вложения ФНБ в доллары, — цитирует Силуанова ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что на смену долларовым активам также придет увеличение золота.

Уточняется, что в долларах будет вложен 0 процентов, в евро 40, в юанях 30. А в золото и фунты с иенами — 20 и 5 процентов соответственно.

Ранее Силуанов заявил об опасности перегрева экономики России.

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