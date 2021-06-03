Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Силуанов заявил об опасности перегрева экономики России
Фото: Администрация президента РФ

Силуанов заявил об опасности перегрева экономики России

Полина Долганова

Экономика

Бюджетная политика неизбежно нормализуется. Об этом в четверг, 3 июня, заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также пояснил, что уровень инфляции свидетельствует о перегреве экономики в России.

— Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику? А как же. Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов, к чему мы придем? К перегреву, — заявил Силуанов.

По его словам, на данный момент инфляция составляет 5,9 процента, если учитывать данные «год к году». Он также напомнил, что такие результаты почти на два процента превышают целевые показатели, которые равны четырем процентам, пишет РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила инфляцию в России как повышенную и приобретающую все более устойчивый характер. Она также отметила, что ускорение инфляции в стране началось с повышения мировых цен на продовольствие и эффекта ослабления курса.

Читайте также: Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка Мэлпассом

экономикаАнтон СилуановРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте