Силуанов заявил об опасности перегрева экономики России

Фото: Администрация президента РФ

Бюджетная политика неизбежно нормализуется. Об этом в четверг, 3 июня, заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также пояснил, что уровень инфляции свидетельствует о перегреве экономики в России.

— Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику? А как же. Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов, к чему мы придем? К перегреву, — заявил Силуанов.

По его словам, на данный момент инфляция составляет 5,9 процента, если учитывать данные «год к году». Он также напомнил, что такие результаты почти на два процента превышают целевые показатели, которые равны четырем процентам, пишет РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила инфляцию в России как повышенную и приобретающую все более устойчивый характер. Она также отметила, что ускорение инфляции в стране началось с повышения мировых цен на продовольствие и эффекта ослабления курса.

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