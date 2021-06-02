Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка Мэлпассом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону перспективы развития российской экономики с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заявил, что Россия остается одним из крупнейших акционеров Всемирного банка и готова дальше способствовать эффективности его работы по содействию международному развитию. По его словам, страна может подключиться к реализации программ банка, направленных на поддержку вакцинации развивающихся стран.

Также обсуждались темы сотрудничества по использованию цифровых технологий, обеспечению продовольственной безопасности и борьбе с изменением климата.

Ранее Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными.

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