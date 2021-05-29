Андрей Бочкарев рассказал об оценке Всемирным банком уровня цифровизации стройотрасли в РФ

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Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Отмечу, что Москва на сегодняшний день является флагманом среди городов нашей страны по снижению административных барьеров в строительстве и цифровизации отрасли, — рассказал заммэра.

По его словам, процесс предоставления госуслуг не приостанавливался ни на один день в прошлом году, несмотря на переход на удаленную работу и сложности в связи с пандемией коронавируса.

Онлайн-формат, по мнению Андрея Бочкарева, также значительно сократил количество личных контактов и стал дополнительной мерой безопасности.

Эксперты Всемирного банка отметили, что правительство получило в свое распоряжение эффективные инструменты, которые позволили оказывать содействие социально уязвимым категориям населения.

В докладе об экономике РФ говорится, что разработка комплексной национальной стратегии в области данных может еще больше повысить роль цифровых технологий в экономике.

Ранее сообщалось, что московские центры госуслуг добавили в список темы, по которым жители столицы могут получить видеоконсультацию специалиста.

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