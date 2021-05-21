Власти Москвы рассказали об эффективности электронного регистра документов

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Электронная система межведомственного взаимодействия позволяет москвичам получать доступ к более 390 видам документов, повышая эффективность работы госуслуг. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Регистр запустили в мае 2011 года. В базе собраны справки, выписки из Ростреестра, ЕГРИП и ЕГРЮЛ и другие официальные сведения, которые нужны жителям столицы для получения госуслуг. Система позволяет москвичам экономить время во время сбора документов.

— Кроме того, электронное межведомственное взаимодействие помогает сотрудникам центров «Мои документы» предоставлять услуги москвичам и оперативнее решать их вопросы. Практически все необходимые сведения органы власти получают друг у друга в электронном виде, так что горожанам не приходится самим собирать справки и выписки, — рассказал Эдуард Лысенко.

По его словам, за десять лет электронная база позволила москвичам не предоставлять более 400 миллионов документов. Уточняется, что в настоящее время услугу полностью перевели в онлайн-формат, а число документов для подачи заявлений снизили.

— На сегодняшний день, в том числе благодаря электронному межведомственному взаимодействию 18 различных выплат на детей оформляется исключительно в электронном виде. И мы продолжаем поэтапную работу в этом направлении для всех категорий, — отметила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

По ее словам, цифровизация позволяет столичным ведомствам эффективнее работать, а москвичам — быстрее получать необходимые услуги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи вновь смогут записать детей на спортивное тестирование на mos.ru.

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