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Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными
Фото: pixabay.com

Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными

Виктория Родимкина

Экономика

Денежные переводы из России за рубеж остаются самыми выгодными в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, который подготовил доклад по вопросам миграции и развития.

В прошлом году стоимость перевода денег из России снизилась с 2,1 процента до 1 процента. Это наименьшее значение для всего мира. Самыми дешевыми, по данным банка, стали транзакции из России в Грузию.

При этом объем переводов из РФ в долларовом эквиваленте в 2020 году значительно сократился из-за падения курса рубля, низких цен на нефть и пандемии, которая ухудшила положение мигрантов.

По данным специалистов Всемирного банка, в следующем году объем денежных переводов сократится на 3,2 процента из-за медленного восстановления после кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты заявили, что, несмотря на пандемию, объем денежных переводов в мире в прошлом году не сократился в значительной степени, сообщает РБК.

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