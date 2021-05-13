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Эксперт дал советы по защите сбережений от долларовой инфляции
Фото: Pixabay

Эксперт дал советы по защите сбережений от долларовой инфляции

Виктория Родимкина

Экономика

Жителям России, которые намерены защитить свои сбережения от резко ускорившейся инфляции, следует обратить внимание на сырье и сырьевые акции, а также на российские ценные бумаги. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Ранее Минтруд США сообщил, что долларовая инфляция ускорилась до 4,2 процента в годовом выражении против 2,6 процента в марте.

По словам Русецкого, в теории инфляция может привести к ослаблению валюты на среднесрочном горизонте, но пока ее уровень повышен только за один месяц. Поэтому, пояснил эксперт, стоит подождать статистики следующих месяцев.

— Для защиты от долларовой инфляции стоит обратить внимание, прежде всего, на сырье и сырьевые акции. Тут Россия и российские акции выглядят очень привлекательно, — сказал специалист.

Эксперт добавил, что если американская валюта уже куплена, то ее лучше не продавать, а инвестировать в акции и сырье в долларах, сообщает РИА Новости.

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