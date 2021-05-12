Инфляционные риски экономики США сказываются на стоимости золота

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 12 мая на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость июньских фьючерсов на золото упала на 0,11 процента. В результате она составила 1834 доллара за тройскую унцию.

Днем ранее цены драгметалла не менялись, закрепившись на уровне в 1836 долларов за тройскую унцию. Главным фактором, позитивно сказывающимся на этом, стала слабость валюты Соединенных Штатов. Это обусловлено ростом уровня безработицы в стране до 6,1 процента. Несмотря на плохие статистические показатели, доходность десятилетних гособлигаций США после падения ниже уровня в полтора процента стала расти, добравшись до отметки 1,631 процента годовых.

Эту динамику эксперты объясняют риском разгона темпов инфляции в экономике Соединенных Штатов. Инвесторы переживают, что увеличение потребительских цен вынудит Федеральную резервную систему страны ужесточить денежно-кредитную политику в 2021 году, отмечает «Экономика сегодня». В конечном счете это может привести к росту процентной ставки и сворачиванию программы количественного смягчения объемом в 120 миллиардов долларов в месяц.

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