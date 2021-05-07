Снижение курса доллара сказалось на укреплении золота

Фото: pixabay.com

Согласно данным на 11:30 утренних торгов 7 мая на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость июньских фьючерсов на золото выросли на 0,36 процента. Они достигли уровня 1822 доллара за тройскую унцию.

Днем ранее цены на желтый металл подросли на 1,69 процента, добравшись до отметки 1815,2 доллара за тройскую унцию. Основным фактором, положительно сказавшемся на этом, оказалось падение индекса DXY, отражающего отношение курса доллара к корзине из шести мировых валют. Этот показатель снизился на 0,48 процента.

На данном фоне снизилась доходность десятилетних государственных облигаций США до уровня 1,57 процента. Это сделало более привлекательными инвестиции в драгоценный металл по сравнению с долговым рынком, отмечает «Экономика сегодня».

Накануне Минтруд Соединенных Штатов опубликовал еженедельные данные по числу новых заявок на получение пособий по безработице. Они продемонстрировали снижение до 498 тысяч обращений. При этом общее количество людей, получающих данную выплату, подросло до 3,690 миллиона человек. Все это положительно сказалось на стоимости драгметалла.

Читайте также: Российская нефть Urals за год подорожала почти в четыре раза