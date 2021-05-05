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Российская нефть Urals за год подорожала почти в четыре раза
Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Российская нефть Urals за год подорожала почти в четыре раза

Елена Фролова

Экономика

Стоимость нефти российского сорта Urals за последний год увеличилась почти в четыре раза. Таким образом, она поднялась с 16 до 62 долларов за баррель. Об этом сообщили в аналитическом агентстве Argus.

Эксперты считают, что данный рост изначально связан с восстановлением мирового спроса на топливо, а также выполнением условий сделки ОПЕК+. Больше всего российскую нефть покупают в странах Европы, в Китае и Соединенных Штатах. Как подчеркивают специалисты, данное подорожание может продолжиться. Благодаря этому получится улучшить наполняемость бюджета страны.

— В марте–апреле 2020 года цена Urals достигала рекордно низких значений с начала 2002-го, — уточнил вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно.

По его словам, причиной этому послужило снижение глобального спроса на энергоресурсы из-за падения мировой экономической активности в связи с пандемией коронавируса. Причем за год, как объяснил эксперт, котировки черного золото выросли на фоне восстановления экономики и потребления топлива, отмечает RT. На это также повлияло ослабление курса доллара на международном рынке.

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