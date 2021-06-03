Глава Банка России оценила уровень инфляции в стране

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила инфляцию в России как повышенную и приобретающую все более устойчивый характер. Об этом она заявила во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

— Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов. У нас уже повышенная инфляция, у нас уже повышенные инфляционные ожидания, — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что ускорение инфляции в стране началось с повышения мировых цен на продовольствие и эффекта ослабления курса.

По ее словам, эти факторы со временем стали устойчивыми из-за того, что инфляционные ожидания находятся на четырехлетнем максимуме и на повышенном уровне уже несколько месяцев, пишет РИА Новости.

Ранее ЦБ заявил о снижении инфляции в Москве и Подмосковье. Показатель инфляции по итогам апреля в столице составил 4,86 процента (4,93 процента в марте) и 5,71 процента в Московской области (5,82 процента в марте). При этом в Москве инфляция оставалась ниже, чем в России в целом (5,53 процента).

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