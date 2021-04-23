Банк России обсудил два варианта повышения ключевой ставки

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Банк России рассматривал два возможных решения по ключевой ставке — повышение на 0,25 или на 0,5 процентных пунктов. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

— Мы обсуждали два варианта решения — повышение на 25 и 50 базисных пунктов, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Она отметила, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в России на текущих уровнях до середины года.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых. Вопрос о дальнейшем повышении ставки ЦБ примет на следующих заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 11 июня. Текущая политика, проводимая регулятором, позволит вернуть годовую инфляцию к цели ЦБ в середине 2022 года.

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