ЦБ заявил о снижении инфляции в Москве и Подмосковье

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Годовая инфляция незначительно снизилась в апреле в Москве и Московской области. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Банка России.

Отмечается, что показатель инфляции по итогам апреля в Москве составил 4,86 процента (4,93 процента в марте) и 5,71 процента в Московской области (5,82 процента в марте). При этом в Москве инфляция оставалась ниже, чем в России в целом (5,53 процента). В настоящее время на инфляцию в основном влияют временные факторы федерального характера, в том числе появление на рынке большего выбора некоторых продовольственных товаров. Также сохраняется влияние со стороны восстановления потребительского спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.

Рост стоимости сахара в Москве и Подмосковье в апреле замедлился во многом благодаря реализации административных мер по стабилизации цен на отдельные продукты питания. Кроме того, в столичном регионе уменьшился рост цен на куриное мясо, так как в марте основные российские производители договорились о сдерживании цен. Также повлияла стабилизация стоимости кормов после увеличения пошлины на пшеницу с 1 марта.

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