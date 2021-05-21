ЦБ назвал угрозы при идентификации клиентов банков по видео

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Мошенники могут воспользоваться применением видеосвязи для удаленного открытия счетов новым клиентам банков. Это следует из отзыва Банка России (ЦБ) на законопроект Ассоциации банков России в пятницу, 21 мая.

Среди угроз названы подделка паспорта, а также использование технологии DeepFake, когда изображение человека подменяется. Кроме того, злоумышленники могут пользоваться профессиональным гримом.

Идею о новом формате видеоидентификации осенью прошлого года выдвинул Национальный совет финансового рынка (НСФР). Такой услугой, согласно инициативе, могли бы пользоваться люди, чей остаток по счетам не превышал бы 100 тысяч рублей, отмечает РБК.

Ранее сообщалось, что ЦБ обсудит ужесточение выдачи ипотеки с низким первым взносом.

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