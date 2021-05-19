Денис Мантуров рассказал о ситуации в российском ретейле

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что в РФ нет проблем с ценообразованием и конкуренцией. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

— В России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен, — заявил Мантуров в среду, 19 мая. Также он уточнил, что на топ-10 отечественных ретейлеров приходится всего четверть рынка, и сравнил этот показатель со странами Европы и США, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что компания «Лента» за 215 миллионов евро приобретет сеть супермаркетов «Билла Россия», принадлежащих немецкой REWE Group. Немногим раньше другой крупный бренд «Магнит» заявил о намерении приобрести сеть супермаркетов «Дикси» за 92,4 миллиарда рублей.

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