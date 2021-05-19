Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Денис Мантуров рассказал о ситуации в российском ретейле
Фото: Пресс-служба Госдумы

Денис Мантуров рассказал о ситуации в российском ретейле

Михаил Алимов

Общество

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что в РФ нет проблем с ценообразованием и конкуренцией. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

— В России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен, — заявил Мантуров в среду, 19 мая. Также он уточнил, что на топ-10 отечественных ретейлеров приходится всего четверть рынка, и сравнил этот показатель со странами Европы и США, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что компания «Лента» за 215 миллионов евро приобретет сеть супермаркетов «Билла Россия», принадлежащих немецкой REWE Group. Немногим раньше другой крупный бренд «Магнит» заявил о намерении приобрести сеть супермаркетов «Дикси» за 92,4 миллиарда рублей.

Читайте также: Мантуров оценил объемы поставок вакцины «Спутник V» в российские регионы

экономикаретейлДенис Мантуров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте