ЦБ обсудит ужесточение выдачи ипотеки с низким первым взносом

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Банк России считает целесообразным на фоне роста выдачи ипотечных кредитов с низким первым взносом вернуться к обсуждению ужесточения их выдачи. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказала заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева.

По ее словам, Центробанк (ЦБ) имеет возможность с точки зрения регулирования повышать коэффициенты риска по ипотеке, особенно по высокому LTV (соотношение кредита к залогу — прим. «ВМ»). Вопрос об ужесточении выдачи ипотеки с низким первым взносом стоит обсудить на фоне роста объема выдачи ипотеки с высокими LTV, сообщает РИА Новости.

Ранее ЦБ допустил введение «родительского контроля» за счетами подростков.

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