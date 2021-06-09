Лавров заявил, что у России нет сверхдержавных амбиций
У России нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свои идеи на весь мир. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 июня, на «Примаковских чтениях».
По его словам, навязывание повестки извне не влияет положительно на международные отношения.
— У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку, — отметил Лавров.
Он уточнил, что в настоящее время мир строится на сумме договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне. Лавров добавил, что Москва планирует возражать против тех стран и лиц, которые попробуют подвергнуть сомнению итоги войны и «обратить вспять естественный ход истории», пишет РИА Новости.
Ранее Лавров заявил, что Европа возводит окопы в отношениях с Россией.
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