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Глава Итало-российской торговой палаты: Санкции против РФ не принесли результата
Фото: Pixabay

Глава Итало-российской торговой палаты: Санкции против РФ не принесли результата

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Российская Федерация за семь лет смогла доказать, что антироссийские санкции не принесли результата. С соответствующим заявлением выступил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани в среду, 9 июня.

По его словам, в настоящее время РФ вернулась на уровень, который был в стране до санкций. Трани добавил, что российские власти оперативно реагировали на угрозу санкций, из-за чего смогли развить сельское хозяйство.

Трани подчеркнул, что в России работает импортозамещение, которое является для экономики страны «правильным лекарством».

— И те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году (и все ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит), на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены, — приводит РИА Новости слова специалиста.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что хочет присоединиться к Джо Байдену на саммите с Владимиром Путиным.

Читайте также: Канада заявила о необоснованности санкций РФ в отношении девяти своих граждан

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