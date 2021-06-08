Канада заявила о необоснованности санкций РФ в отношении девяти граждан страны

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Правительство Канады заявило о необоснованности санкций России в отношении девяти граждан страны. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в канадском МИД.

— Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы, — сказали в ведомстве.

В МИД Канады пояснили, что правительство вводило антироссийские санкции из-за ухудшения ситуации с правами человека в РФ и сужением пространства для гражданского общества, передает ТАСС.

Ранее Россия внесла девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список, запрещающий им въезд на территорию страны.

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