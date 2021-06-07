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Россия ввела санкции против девяти граждан Канады
Фото: flickr.com/tgard

Россия ввела санкции против девяти граждан Канады

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия запретила въезд в страну девятерым гражданам Канады. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова в понедельник, 7 июня.

Так, в список, в частности, вошли министр юстиции Канады Дэвид Ламетти, министр по взаимодействию с регионами страны Доминик Леблан, замминистра национальной обороны Джоди Томас, а также глава разведуправления армии страны Скотт Бишоп.

Власти Канады, подчеркнула Захарова, безосновательно обвиняют Россию в агрессии против Украины, а также пытаются вмешиваться во внутрироссийские дела. Москва готова выстраивать отношения с Оттавой на принципах взаимного уважения, приводит слова Захаровой сайт МИД.

Ранее власти Крыма поблагодарили Канаду и Австралию за санкции.

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