Россия ввела санкции против девяти граждан Канады
Россия запретила въезд в страну девятерым гражданам Канады. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова в понедельник, 7 июня.
Так, в список, в частности, вошли министр юстиции Канады Дэвид Ламетти, министр по взаимодействию с регионами страны Доминик Леблан, замминистра национальной обороны Джоди Томас, а также глава разведуправления армии страны Скотт Бишоп.
Власти Канады, подчеркнула Захарова, безосновательно обвиняют Россию в агрессии против Украины, а также пытаются вмешиваться во внутрироссийские дела. Москва готова выстраивать отношения с Оттавой на принципах взаимного уважения, приводит слова Захаровой сайт МИД.
Ранее власти Крыма поблагодарили Канаду и Австралию за санкции.
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