Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Белоруссия закроет посольство страны в Канаде
Фото: Pixabay/jorono

Белоруссия закроет посольство страны в Канаде

Иван Юминов

В мире

Белоруссия закроет посольство в Канаде. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром страны Романом Головченко во вторник, 25 мая.

В начале апреля президент страны Александр Лукашенко предлагал оптимизировать число посольств Белоруссии и штат их миссий, отмечает ТАСС.

Ранее Международная федерация журналистов назвала арест журналиста Романа Протасевича актом гостерроризма.

Читайте также: Около 300 рейсов ежедневно перестанут летать над Белоруссией после решения ЕС

БелоруссияКанадапосольство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте