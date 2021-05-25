Белоруссия закроет посольство страны в Канаде

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Белоруссия закроет посольство в Канаде. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром страны Романом Головченко во вторник, 25 мая.

В начале апреля президент страны Александр Лукашенко предлагал оптимизировать число посольств Белоруссии и штат их миссий, отмечает ТАСС.

Ранее Международная федерация журналистов назвала арест журналиста Романа Протасевича актом гостерроризма.

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