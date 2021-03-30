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Власти Крыма поблагодарили Канаду и Австралию за санкции
Фото: Pixabay

Власти Крыма поблагодарили Канаду и Австралию за санкции

Иван Юминов

Внешняя политика

За бесплатную рекламу достопримечательностей полуострова в виде санкций власти Крыма поблагодарили Австралию и Канаду. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк во вторник, 30 марта.

— Это отличная реклама наших курортов. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова, — рассказал он.

До пандемии полуостров посетили туристы из более 150 стран, многие из них узнали о нем именно из-за ограничительных мер, считает Черняк. Его заявление прозвучало после того, как власти двух стран наложили санкции на нескольких россиян и четыре компании, связанные со строительством Крымского моста, отмечает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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