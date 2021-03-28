Угрозы Киева выселить россиян из Крыма сравнили с «лаем собаки»

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Заявления о выдворении граждан России с территории Крыма — это всего лишь очередной политический фарс Украины, который не заслуживает даже внимания. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказала член Совета Федерации РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что в случае «возвращения» Крыма в состав Украины киевские власти намерены выдворить оттуда граждан России. Он назвал заселение полуострова россиянами «военным преступлением» и пригрозил РФ ответственностью в международном правовом плане.

По словам Ковитиди, подобные «провокации нужны для привлечения внимания»:

— Как говорят в народе, «собака лает, а караван идет». Как можно относиться всерьез к словам и угрозам в адрес России никому не известного даже в самой Украине человека? Мне кажется, что реагировать на подобные выпады нам абсолютно не стоит, поскольку тем самым мы привлекаем внимание к его персоне.

Ковитиди отметила, что любые попытки выдворить граждан России, которые на законных основаниях находятся на своей же территории, абсолютно неправомерны.

— Мы же прекрасно понимаем, что у подобного рода заявлений нет никаких правовых последствий. Это исключительный политический фарс и не более. Кроме того, попытки как-либо отделить русских от своей же земли — это посягательство на территориальную целостность России, — заключила сенатор.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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