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В МИД заявили, что санкции Запада против России останутся навсегда
Фото: МИД РФ

В МИД заявили, что санкции Запада против России останутся навсегда

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Режим санкций в отношении России останется навсегда, так как он закреплен во многих законодательных актах стран Запада. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в понедельник, 7 июня.

Он отметил, что необходимо быть «реалистами». Нужно понимать, что Россия не отдаст Крым Украине, поэтому санкции из-за крымского вопроса останутся с РФ навсегда, считает Панкин.

По словам дипломата, многие санкции вводились странами Запада под «зыбкими предлогами, без доказательной базы».

— Снимать санкции будут те, кто их вводил. Просить об этом мы не будем, но доводить через заинтересованные круги — деловые, общественные и прочие — мысль о том, что эти санкции ущербны (может, в меньшей степени, чем для нас, для тех, кто их вводил) и что лучше бы их не было, это мы будем делать, — подчеркнул Панкин.

Он уточнил, что для российской экономики нет позитивного эффекта от санкций. Кроме того, Россия должна быть готова к введению новых ограничительных мер, пишет ТАСС.

Ранее Кремль призвал США выйти из «порочного круга» санкций.

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