Песков: Протасевич или Минск должны объяснить слова о финансировании Nexta из России

Фото: Администрация президента РФ

Журналист Роман Протасевич или Минск должны объяснить заявление о том, что «бизнесмен из РФ» якобы финансирует Telegram-канал Nexta. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 июня.

Он подчеркнул, что Протасевич не уточнил, кто именно занимался финансированием, поэтому нужно дождаться официального заявления.

— Наверное, это он (Протасевич — прим. «ВМ») или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть, — пояснил Песков.

Он напомнил, что владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявлял о том, что не имеет отношения к белорусскому Telegram-каналу, пишет ТАСС.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня Протасевич сообщил, что он признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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