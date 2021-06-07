СМИ: Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Администрация президента США Джо Байдена решила не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу с американским лидером в Вашингтон. Об этом порталу Axios рассказал источник в администрации Байдена в понедельник, 7 июня.

Переговоры с Зеленским должны были состояться до встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным.

По данным источника, переговоры президентов передумали организовывать из-за смены руководства «Нафтогаза», так как данный шаг вызвал обеспокоенность в Белом доме. Вашингтон считает, что смена руководства свидетельствует об отказе Зеленского от борьбы с коррупцией.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее Зеленский отреагировал на отказ США от санкций против Nord Stream 2. В начале июня Зеленский также заявил, что «Северный поток — 2» повлияет на финансирование армии Украины.

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