Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

СМИ: Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Администрация президента США Джо Байдена решила не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу с американским лидером в Вашингтон. Об этом порталу Axios рассказал источник в администрации Байдена в понедельник, 7 июня.

Переговоры с Зеленским должны были состояться до встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным.

По данным источника, переговоры президентов передумали организовывать из-за смены руководства «Нафтогаза», так как данный шаг вызвал обеспокоенность в Белом доме. Вашингтон считает, что смена руководства свидетельствует об отказе Зеленского от борьбы с коррупцией.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее Зеленский отреагировал на отказ США от санкций против Nord Stream 2. В начале июня Зеленский также заявил, что «Северный поток — 2» повлияет на финансирование армии Украины.

Читайте также: Песков заявил, что решение Швейцарии по «Спутнику V» не повлияет на встречу Путина и Байдена

Владимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте