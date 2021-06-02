Песков заявил, что решение Швейцарии по «Спутнику V» не повлияет на встречу Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ

Швейцария не будет принимать сертификат о вакцинации «Спутником V» для аккредитации на саммит Россия — США. Такое решение не повлияет на организацию встречи президента России Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в среду, 2 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча глав государств пройдет 16 июня в Женеве. Аккредитация на нее для журналистов открылась в среду. Чтобы ее получить, представители СМИ должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19. Причем только препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией.

Также Дмитрий Песков отметил, что другая площадка для встречи президентов России и США не рассматривается, пишет РИА Новости.

Ранее Петр Порошенко попросил США провести встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным.

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