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Песков заявил, что решение Швейцарии по «Спутнику V» не повлияет на встречу Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что решение Швейцарии по «Спутнику V» не повлияет на встречу Путина и Байдена

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Швейцария не будет принимать сертификат о вакцинации «Спутником V» для аккредитации на саммит Россия — США. Такое решение не повлияет на организацию встречи президента России Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в среду, 2 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча глав государств пройдет 16 июня в Женеве. Аккредитация на нее для журналистов открылась в среду. Чтобы ее получить, представители СМИ должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19. Причем только препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией.

Также Дмитрий Песков отметил, что другая площадка для встречи президентов России и США не рассматривается, пишет РИА Новости.

Ранее Петр Порошенко попросил США провести встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным.

Читайте также: Песков: Делегация РФ не получала требования о ПЦР-тестах и вакцинации к саммиту с США

Дмитрий ПесковвакцинацияШвейцария
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