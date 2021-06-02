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Порошенко попросил США провести встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным
«Пятый канал» принадлежит Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Порошенко попросил США провести встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к сенаторам США с просьбой организовать встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского до переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте партии «Европейская солидарность».

Он объяснил, что придерживается требования к обсуждениям «ничего об Украине без Украины», которое необходимо сохранить. По словам Порошенко, нужно воспользоваться тем, что США активно интересуются судьбой Украины.

— Мы еще раз подчеркиваем — внутри страны мы можем драться. Внутри страны у нас есть множество обоснованных претензий к Зеленскому... Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики, — добавил Порошенко.

Отмечается, что со своим заявлением бывший президент выступил перед сенаторами-демократами, которые приехали с визитом к Порошенко, пишет РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин должен встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

Ранее сообщалось, что США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки.

Читайте также: Политолог оценил оправдания США в невозможности победить Россию

Джо БайденПетр ПорошенкоВладимир Путин
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