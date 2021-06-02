Политолог оценил оправдания США в невозможности победить Россию

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Власти Соединенных Штатов разбрасывают слова оправданий в том, что они могут победить Россию в связи с расколом, который произошел внутри политических элит. На самом деле Вашингтон просто не может серьезно противостоять Москве. Такого мнения придерживается политолог Владимир Леонтьев.

Ранее американский политолог и публицист Роберт Каплан рассказал о своем восхищении «триумфальной победой Запада над Советским Союзом». В своей статье он подчеркнул, что причиной успехов США в прошлом веке было политическое единство внутри государства. Именно это, по его мнению, позволило победить такую «империю, как СССР». При этом пока Штатам не удается взять верх над Россией и Китаем.

В свою очередь Владимир Леонтьев считает, что вклад Запада в развал Советского Союза был косвенным.

— Если честно, я не понимаю, на чем базируется заявление о победе США над СССР. Это риторическое заявление. Во время управления Михаила Горбачева в Советском Союзе назрела соответствующая обстановка: был кризис и внизу, и вверху. Поэтому заслуга Штатов в «разваливании» невелика, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Россия и Китай являются большими державами. При этом, по его мнению, в Америке уже давно наблюдается раскол внутри общества, передает «Общественная служба новостей».

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