«Кто кого передавит»: политолог оценила риск войны между Россией и Западом

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Отношения между РФ и Западом давно можно назвать холодной войной. Санкции еще долго будут использоваться США с целью давления на Россию и получения выгоды. А так как американцы изобретательны, то рычаги давления у них найдутся всегда. Только они незаконны и не признаются РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

Ранее «ВМ» писала, что глава Ростеха Сергей Чемезов сравнил вероятные более жесткие санкции Запада по отношению к России с войной. По его словам, и нынешние санкции в отношении Москвы точно нельзя назвать мягкими.

— Касательно войны, мы из нее не выходили, — сказала Елисеева. — У нас всегда были напряженные отношения с западными странами, а в первую очередь Соединенными Штатами Америки. Мы всегда находимся в состоянии конфронтации и, действительно, давайте назовем это холодной войной: кто кого передавит.

Елисеева отмечает, что Чемезов по факту обозначил происходящее в отношениях между Россией, США и европейскими странами, не используя дипломатический язык. По словам политолога, противостояние между государствами «было, есть и, вероятнее всего, будет».

— Если говорить о санкциях, то здесь нужно отметить, что американцы — народ изобретательный. И рычаги давления остаются, но и у России остается пространство для маневра на ответ. Поэтому пока санкции выгодны для достижения определенных целей, перебрасывание ими и ответными мерами будет продолжаться, тем более Байден (президент США — прим. ВМ) демократ, — рассказывает эксперт.

Елисеева подчеркивает, что санкции в отношении России нелегитимны. Об этом власти РФ заявляли и ранее. Политолог подчеркивает, что для введения рестрикций должна быть веская причина, а те причины, которые используют США, «надуманные и сфабрикованные дела» для того, чтобы поддерживать конфликт.

По словам эксперта, возможными жесткими санкциями против России могут стать новые меры против ряда компаний, научных университетов, запрет на определенные поставки, а также в отношении ряда лиц.

Также Елисеева отмечает, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и Байдена не повлияет на сложившиеся отношения между странами.

— Встреча ни к чему не приведет, позитивных изменений не будет. Какие-то моменты обговорят, но не более того. Нас также будут санкционно давить, — добавляет эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин должен встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

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