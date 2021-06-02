Чемезов сравнил ужесточение санкций западных стран с войной

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Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что вероятные более жесткие санкции Запада по сути будут означать войну.

По его словам, нынешние санкции в отношении России точно нельзя назвать мягкими.

— Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы, — сказал Сергей Чемезов в интервью РБК.

Он отметил, что у России и Европы есть сильный взаимный интерес, а с США объем торговли небольшой. Однако европейские страны из-за ограничений лишаются возможности торговать с Россией.

Чемезов добавил, что Москва делает все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации.

Помимо этого, глава Ростеха опроверг причастность спецслужб России к взрывам в чешской Врбетице. Он отметил, что обвинения, выдвинутые Прагой Москве, являются провокацией.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее, 31 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа возводит окопы в отношениях с Россией.

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