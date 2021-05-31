Лавров заявил, что Европа возводит окопы в отношениях с Россией

Фото: МИД РФ

Страны Европы возводят в отношениях с Россией разделительные линии, похожие на фронтовые окопы. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, общий континент Европы и России переживает кризис доверия.

— В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела, — заявил Лавров.

Он добавил, что в настоящее время перспективы для двустороннего сотрудничества весьма ограничены. Министр также напомнил о готовности создать комитет РФ и ЕС по вопросам внешней политики в 2010 году.

По мнению Лаврова, в настоящее время Евросоюз и НАТО разработали механизмы сотрудничества по отношению к России, сообщает РИА Новости.

Напомним, диалог между Россией и европейскими странами ухудшился на фоне крымского вопроса и ситуации на Украине. США и другие западные страны ввели антироссийские санкции, что негативно повлияло на международные отношения.

Ранее Лавров выразил озабоченность действиями ЕС по подрыву взаимодействия с Россией.

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