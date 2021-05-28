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Лавров выразил озабоченность действиями ЕС по подрыву взаимодействия с Россией
Фото: МИД РФ

Лавров выразил озабоченность действиями ЕС по подрыву взаимодействия с Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россия озабочена действиями Евросоюза по подрыву механизмов взаимодействия с Москвой. Об этом рассказал министр иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров.

По его словам, проблему обсудили во время переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром в пятницу, 28 мая.

— Обсудили нашу озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Россией и Евросоюзом, и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства, — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Напомним, диалог между Россией и европейскими странами ухудшился на фоне крымского вопроса и ситуации на Украине. США и другие западные страны ввели антироссийские санкции, что негативно повлияло на международные отношения.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение США по Договору об открытом небе.

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