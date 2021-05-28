В МИД РФ прокомментировали решение США по Договору по открытому небу

Фото: МИД РФ

Россия разочарована решением США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу, 28 мая.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе разговора с Рябковым заявила, что Штаты не намерены возвращаться в ДОН. Позже Госдеп подтвердил данную информацию.

Рябков отметил, что Россия ожидала подобных действий от США. По мнению замглавы МИД, Вашингтон продолжает выдвигать ничем не обоснованные обвинения в адрес России.

— Решение было ожидаемо, оно нас, разумеется, не радует, разочаровывает, потому что США упустили еще один шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности в Европе, — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее в ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь, Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня.

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