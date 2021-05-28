В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты стремятся поставить под сомнение территориальную целостность РФ, не признавая позицию Кремля по статусу залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод. А исключительная экономическая зона является районом, который находится за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль.

Но эти правила не распространяются на так называемые исторические заливы, отметил генерал. Залив Петра Великого был признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года.

— Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации, — сказал Кулишов в интервью РИА Новости.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 24 ноября в заливе Петра Великого. Тогда Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому судну, после чего оно немедленно ушло в нейтральные воды.

Тогда командование американского флота объяснило действия эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военнослужащие не согласились с тем, что залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам.

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