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В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России
Фото: Минобороны РФ

В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России

Юлия Курганова

Внешняя политика

Соединенные Штаты стремятся поставить под сомнение территориальную целостность РФ, не признавая позицию Кремля по статусу залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод. А исключительная экономическая зона является районом, который находится за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль.

Но эти правила не распространяются на так называемые исторические заливы, отметил генерал. Залив Петра Великого был признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года.

— Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации, — сказал Кулишов в интервью РИА Новости.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 24 ноября в заливе Петра Великого. Тогда Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому судну, после чего оно немедленно ушло в нейтральные воды.

Тогда командование американского флота объяснило действия эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военнослужащие не согласились с тем, что залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам.

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ФСБ РФэсминец СШАСША
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