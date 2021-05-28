Госдеп подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

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В США подтвердили, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) и сожалеют о «нарушениях» со стороны России. Об этом рассказал представитель госдепартамента в пятницу, 28 мая.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе разговора с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым заявила, что Штаты не намерены возвращаться в ДОН.

В Госдепе отметили, что сожалеют о действиях России, которые якобы «подорвали» ДОН. В США считают, что РФ не предприняла никаких мер, чтобы вернуться к соблюдению договора.

— Кроме того, недавнее поведение России, в том числе относительно Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия, — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее в ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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