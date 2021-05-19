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Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Государственная дума на заседании единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в среду, 19 мая.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

— Поддержка единогласная, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин после объявления итогов.

Ранее комитет Госдумы по международным делам денонсировал ДОН. Перед этим с докладом о ситуации вокруг ДОН выступил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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