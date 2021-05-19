Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума на заседании единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в среду, 19 мая.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

— Поддержка единогласная, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин после объявления итогов.

Ранее комитет Госдумы по международным делам денонсировал ДОН. Перед этим с докладом о ситуации вокруг ДОН выступил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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