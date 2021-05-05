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Кабмин одобрил денонсацию Договора по открытому небу
Фото: Минобороны РФ

Кабмин одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Илья Ашуров

Внешняя политика

Правительство России одобрило денонсацию Договора по открытому небу, соответствующее предложение будет представлено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в среду, 5 мая, сообщено в опубликованном на портале правовой информации официальном документе.

— Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Госдуму Федерального собрания РФ предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года, — говорится в тексте документа.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Россия-СШАДоговор об открытом небеПравительство РФ
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