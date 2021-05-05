Кабмин одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Фото: Минобороны РФ

Правительство России одобрило денонсацию Договора по открытому небу, соответствующее предложение будет представлено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в среду, 5 мая, сообщено в опубликованном на портале правовой информации официальном документе.

— Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Госдуму Федерального собрания РФ предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года, — говорится в тексте документа.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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