Меркель назвала поведение России одной из причин изменения баланса сил в мире

Фото: Администрация президента РФ

Распределение сил в мире изменилось из-за усиления экономического влияния Китая и «агрессивного» поведения России. Об этом в среду, 5 мая, заявила, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Обсуждая наиболее важные мировые проблемы, глава Германии отметила изменения на политической карте мира. По мнению Меркель, они связаны с экономическим ростом Китая, а также с внешней политикой, которую ведет Россия.

При этом канцлер подчеркнула, что важнейшим партнером Евросоюза по-прежнему остаются США. По ее словам, ни с одной другой страной у ЕС нет столь обширных связей.

— Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации. Мы гораздо сильнее, если разделяем общие позиции, — цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ПАСЕ следует оставаться в диалоге с Россией. Она отметила, что у Запада множество конфликтов с Россией, которые осложняют отношения.

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