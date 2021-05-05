Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Меркель назвала поведение России одной из причин изменения баланса сил в мире
Фото: Администрация президента РФ

Меркель назвала поведение России одной из причин изменения баланса сил в мире

Илья Ашуров

Внешняя политика

Распределение сил в мире изменилось из-за усиления экономического влияния Китая и «агрессивного» поведения России. Об этом в среду, 5 мая, заявила, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Обсуждая наиболее важные мировые проблемы, глава Германии отметила изменения на политической карте мира. По мнению Меркель, они связаны с экономическим ростом Китая, а также с внешней политикой, которую ведет Россия.

При этом канцлер подчеркнула, что важнейшим партнером Евросоюза по-прежнему остаются США. По ее словам, ни с одной другой страной у ЕС нет столь обширных связей.

— Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации. Мы гораздо сильнее, если разделяем общие позиции, — цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ПАСЕ следует оставаться в диалоге с Россией. Она отметила, что у Запада множество конфликтов с Россией, которые осложняют отношения.

Читайте также: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции

Ангела Меркельотношения России и ГерманииЕС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро, комфортно, выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте