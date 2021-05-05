Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию с коронавирусом. Об этом в среду, 5 мая, сообщили на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что главы государств подробно обсудили проблему борьбы с COVID-19 в Турции. Президент России выразил готовность к увеличению сотрудничества в указанном направлении. В частности, в ближайшее время могут начаться поставки в Турцию российской вакцины.

— Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях, — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, президенты затронули региональные вопросы. Так, было решено продолжить сотрудничество в области стабилизации ситуации в Сирии, а также впредь поддерживать целостность Ливии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин выразил соболезнования президенту Мексики из-за обрушения метромоста