Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию с коронавирусом. Об этом в среду, 5 мая, сообщили на официальном сайте Кремля.
Уточняется, что главы государств подробно обсудили проблему борьбы с COVID-19 в Турции. Президент России выразил готовность к увеличению сотрудничества в указанном направлении. В частности, в ближайшее время могут начаться поставки в Турцию российской вакцины.
— Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях, — говорится в тексте сообщения.
Кроме того, президенты затронули региональные вопросы. Так, было решено продолжить сотрудничество в области стабилизации ситуации в Сирии, а также впредь поддерживать целостность Ливии.
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