Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции
Фото: Администрация президента РФ

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом в Турции

Илья Ашуров

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию с коронавирусом. Об этом в среду, 5 мая, сообщили на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что главы государств подробно обсудили проблему борьбы с COVID-19 в Турции. Президент России выразил готовность к увеличению сотрудничества в указанном направлении. В частности, в ближайшее время могут начаться поставки в Турцию российской вакцины.

— Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях, — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, президенты затронули региональные вопросы. Так, было решено продолжить сотрудничество в области стабилизации ситуации в Сирии, а также впредь поддерживать целостность Ливии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин выразил соболезнования президенту Мексики из-за обрушения метромоста

Россия и ТурцияРеджеп ЭрдоганВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро, комфортно, выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте