Путин выразил соболезнования президенту Мексики из-за обрушения метромоста

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принес соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в Мехико. Соответсвующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко». В результате аварии погибли 25 человек.

Путин выразил соболезнования мексиканскому коллеге по поводу трагических последствий катастрофы в метро.

— Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — добавил российских лидер.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что данных о пострадавших при обрушении метромоста в Мехико россиянах нет.

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