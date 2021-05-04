Посольство РФ: Данных о пострадавших при обрушении метромоста в Мехико россиянах нет

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Информации о пострадавших или погибших при обрушении метромоста в Мехико россиянах не поступало. Об этом сообщили в посольстве России в Мексике во вторник, 4 мая.

— Информации о раненых российских гражданах не поступало. Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — прокомментировало посольство в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что при крушении метромоста в Мехико погибли 23 человека. Инцидент произошел на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко».

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