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Посольство РФ: Данных о пострадавших при обрушении метромоста в Мехико россиянах нет
Фото: pixabay.com

Посольство РФ: Данных о пострадавших при обрушении метромоста в Мехико россиянах нет

Иван Юминов

Происшествия

Информации о пострадавших или погибших при обрушении метромоста в Мехико россиянах не поступало. Об этом сообщили в посольстве России в Мексике во вторник, 4 мая.

— Информации о раненых российских гражданах не поступало. Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — прокомментировало посольство в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что при крушении метромоста в Мехико погибли 23 человека. Инцидент произошел на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко».

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обрушение мостаМексикапосольство России
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