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СМИ: Экс-ведущую «Ревизорро» отпустили из полиции после поножовщины в Москве
Фото: instagram.com/official_milas

СМИ: Экс-ведущую «Ревизорро» отпустили из полиции после поножовщины в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Скобелевская улица Карта всех событий

Бывшую ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке после возбуждения уголовного дела о конфликте с ножевым ранением в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 4 мая.

— По подозрению в преступлении была задержана Милас Ксения Юрьевна, 1995 года рождения, уроженка Новосибирской области, которая была изобличена в содеянном преступлении. Милас была отпущена под обязательство о явке, — рассказал собеседник агентства.

По информации агентства, конфликт с поножовщиной произошел в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице. Во время распития алкоголя у девушек возникла ссора, в результате чего одной из них — Марине Ефименко — нанесли ножевые ранения. После этого ее госпитализировали.

Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Милас отстранили от эфиров после сообщений о нападении на подругу с ножом.

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