Число погибших при обрушении метромоста в Мехико увеличилось до 23 человек

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Число погибших при крушении метромоста в Мехико увеличилось до 23 человек. Об этом рассказала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко».

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате аварии. Позднее Шейнбаум заявила, что число жертв возросло до 23 человек. По словам мэра, в больницы госпитализировали 65 пострадавших, передает телеканал Telediario.

Всего число пострадавших в результате крушения моста оценивалось в 80 человек.

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