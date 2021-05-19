«Похоронен Вашингтоном»: Пушков рассказал о причинах отказа от Договора об открытом небе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вашингтон разрушил Договор об открытом небе (ДОН). Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Госдумой.

По словам сенатора, ДОН был важной мерой доверия между Россией и США после холодной войны. Но американский президент Джо Байден по этому вопросу решил придерживаться позиции своего предшественника Дональда Трампа.

— Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминаний, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном, — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор уточнил, что распаду соглашения способствовала также и пассивность европейских партнеров США. Никакой реакции не последовало от стран НАТО, которые заняты военными играми на границах с Россией, добавил Алексей Пушков.

Ранее Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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