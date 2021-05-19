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«Похоронен Вашингтоном»: Пушков рассказал о причинах отказа от Договора об открытом небе
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Похоронен Вашингтоном»: Пушков рассказал о причинах отказа от Договора об открытом небе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Вашингтон разрушил Договор об открытом небе (ДОН). Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Госдумой.

По словам сенатора, ДОН был важной мерой доверия между Россией и США после холодной войны. Но американский президент Джо Байден по этому вопросу решил придерживаться позиции своего предшественника Дональда Трампа.

— Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминаний, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном, — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор уточнил, что распаду соглашения способствовала также и пассивность европейских партнеров США. Никакой реакции не последовало от стран НАТО, которые заняты военными играми на границах с Россией, добавил Алексей Пушков.

Ранее Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: В Госдуме объяснили, почему Украину не включили в список недружественных государств

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