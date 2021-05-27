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Глава Погранслужбы рассказал о выдворении британского эсминца в районе Крыма
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Глава Погранслужбы рассказал о выдворении британского эсминца в районе Крыма

Виктория Родимкина

Армия

Пограничная служба ФСБ, ВМФ и ВКС России в октябре прошлого года выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. Об этом рассказал первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Ранее об этом инциденте с британским кораблем не сообщалось.

Владимир Кулишов отметил, что 13 октября эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании приблизился к границе с Россией и был предупрежден о недопустимости ее пересечения. Однако эсминец продолжил движение и пересек границу с РФ в районе мыса Херсонес.

— На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды, — сказал глава Пограничной службы.

По его словам, российские пограничники отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у границ с Россией. Владимир Кулишов добавил, что при этом российские пограничники готовы к любому развитию ситуации, сообщает РИА Новости.

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