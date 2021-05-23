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Песков: Россия готова обсуждать с Украиной вопросы приграничного сотрудничества в Крыму
Фото: Pixabay

Песков: Россия готова обсуждать с Украиной вопросы приграничного сотрудничества в Крыму

Илья Ашуров

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин готов обсудить с президентом Украины вопрос сотрудничества на границе двух стран. Однако обсуждение вопроса принадлежности Крыма недопустимо. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, организация встречи двух президентов упирается в «тупиковую ситуацию» из-за желания украинской стороны пересмотреть крымский вопрос. Но Крым — регион России, и это не подлежит обсуждению. При этом, по мнению пресс-секретаря президента, глава российского государства готов к обсуждению совместного сотрудничества на линии соприкосновения двух стран.

— Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Также пресс-секретарь президента отметил, что обмен мнениями между сторонами продолжается и над организацией встречи глав Украины и России еще «предстоит работать».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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Дмитрий ПесковКрымРоссия
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