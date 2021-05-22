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Киев выдвинул условие для возобновления поставок воды в Крым
Фото: Pixabay

Киев выдвинул условие для возобновления поставок воды в Крым

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Киев сможет восстановить поставки воды из Днепра в Крым только после его «демилитаризации и деоккупации». Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заметил, что Киев пытается наказать жителей Крыма водной блокадой. По словам Тимохова, подобные действия приводят к росту напряженности, а также могут стать причиной гуманитарной катастрофы.

Николенко ответил на заявление Тимохова в субботу, 22 мая.

— Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации, — уточнил Николенко.

По его словам, всю воду на полуострове использовали российские военные. Он добавил, что в настоящее время Россия должна поставлять в Крым воду самостоятельно «в соответствии с нормами международного права», пишет «Укринформ».

Напомним, проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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